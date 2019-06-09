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تحرير 1036مخالفة مرورية وفحص 41 شخص جنائى فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأحد، 09 يونيو 2019 10:20 ص
تحرير 1036مخالفة مرورية وفحص 41 شخص جنائى فى حملة مكبرة بالمنوفية حمله مرورية - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى

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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور بالمحافظة، والمقدم تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، لتسير السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير 1036مخالفة مرورية متنوعة .
 
كما شنت مدير أمن المنوفية، حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 10 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 41 شخص، وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.
 
 

محافظه المنوفيه

امن المنوفيه

حمله مروريه

مرور منوف

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