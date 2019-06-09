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تجديد حبس متهمين بمشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل "تحديث"

الأحد، 09 يونيو 2019 07:15 م
تجديد حبس متهمين بمشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل "تحديث" حبس - ارشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس يوسف سعيد، ومحمد عبد الجواد، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة فى اتهامهما بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

وجهت النيابة إلي المتهمين في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة  جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

 

 


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مشاركة جماعة إرهابية

حبس متهمين

نيابة أمن الدولة

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