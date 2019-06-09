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تجديد حبس قاتلة زوجها بشبرا الخيمة 15 يوما على ذمة التحقيقات

الأحد، 09 يونيو 2019 06:14 م
تجديد حبس قاتلة زوجها بشبرا الخيمة 15 يوما على ذمة التحقيقات حبس - أرشيفية
القليوبية- نيفين طه

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة الجزئية، تجديد حبس ربه منزل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامها بقتل والدها عن طريق وضع له أقراص منومه بكوب شاى، ثم قامت بخنقه بطرحة وحبل.

وكان اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية قد تلقى، إخطارا من العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة،  بشأن وفاة مجدى م ا  55عاما  تاجر أراضي ووجود آثار إحمرار دائرى حول الرقبه وبسؤال كلاً من زوجته  م  ع  46 عاما ربة منزل ، نجلته  ن م م  21 عاما ربة منزل ،  قررا أنهما حال قيامهما بايقاظه من النوم فوجئا بعدم تجاوبه وقاما بنقله للمستشفى وتبين لهما وفاته ولم يعللا سببا لوجود آثار حول الرقبة.

تم تشكيل فريق بحثي برئاسة العميد يحي راضي مدير المباحث الجنائية والمقدم محمد الشاذلي رئيس المباحث  بإجراء التحريات السريه وجمع المعلومات،  توصلت جهود ضباط وحدة مباحث قسم ثان شبرا الخيمه الي أن وراء إرتكاب الواقعه نجلة المتوفى نظراً لوجود خلافات عائليه بينهما ، حيث أقرت بإرتكاب الواقعه بسبب إجبارها علي الزواج من شخص يكبرها بحوالي 15 عاما مما أحدث العديد من الخلافات جعلها تترك منزل الزوجية وتهرب لعدة أيام في محافظة مرسي مطروح منذ فتره .

وعقب عودتها لمنزل والدها قام بمنعها من إستخدام الهاتف المحمول والخروج من المنزل وإساءة معاملتها ومعايرتها بفشلها في حياتها الزوجيه ،مما ولد لديها حالة كراهيه تجاهه ودفعها للتخلص منه، وفى سبيل تنفيذ ذلك قامت بوضع أقراص منومه له بكوب شاي عقب تناوله وجبة الإفطار مستغله نوم والدتها بالطابق العلوي ، وعقب التأكد من سريان مفعول المنوم أحضرت طرحه حرير خاصتها وقامت بلفها حول عنقه وقامت بربط قطعه من الحبل أعلي الطرحه وخنقه به ، وعقب التأكد من مفارقته للحياه قامت بفك الطرحه والحبل ووضعهما داخل كيس بلاستيكي أسود ومعهما باقي الأقراص المنومه والتخلص منهم بإلقائهم بالقرب من منزل أهليتها . 

تم ضبط الكيس البلاستيكي وبداخله طرحه حرير وحبل وشريط لعقار منوم  تحرر عن ذلك المحضر رقم 5899 إدارى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة لسنة 2019م .‎

 


قاتلة زوجها بشبرا الخيمة

ربه منزل

شبرا الخيمة

اخبار الحوادث

القليوبية

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