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تجديد حبس عامل بتهمة قتل ربة منزل لسرقتها في عين شمس

الأحد، 09 يونيو 2019 12:49 م
تجديد حبس عامل بتهمة قتل ربة منزل لسرقتها في عين شمس جثة -أرشيفية
كتب كريم صبحى

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جدد قاضى المعراضات بمحكمة جنح عين شمس، حبس المتهم بقتل ربة منزل لسرقتها 15 يوما على ذمة التحقيق .
 
واعترف المتهم أنه يعمل فى محل عصير ملك زوج المجنى عليها، وكان يتردد على شقتها لتوصيل بعض الطلبات لها، مشيرًا إلى أنه قرر سرقتها لعلمه بإحتفاظها بمبالغ مالية داخل شقتها.
 
 
وكشف المتهم أنه استغل تواجد زوج المجنى عليها بالمحل عمله، وتوجه لشقة زوجته وعقب فتحها الباب تعدى عليها بسلاح أبيض "سكين" أحضره معه وطعنها، ثم استولى على 700 جنيه وهاتفى محمول وفر هاربًا.
 
 
كان رجال مباحث عين شمس، عثروا على جثة ربة منزل 59 سنة مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس، بالشقة سكنها، مصابة بجرح طعنى بالظهر، وبجوارها سكين مدمم، وبسؤال زوجها صاحب محل عصائر 80 سنة، وقرر بتلقيه اتصال هاتفى من عامل بالمحل ملكه 42 سنة مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، أبلغه خلاله بأن زوجته المتوفاة اتصلت به، وطلبت منه الحضور لتوصيل بعض المرطبات للمحل عمله، ولدى وصوله وبالطرق على الباب لم تستجيب، فحضر وبفتح باب الشقة فوجئ بوفاتها، واكتشف سرقة 2 هاتف محمول، مبلغ مالى قدره 700 جنيه، ونفى علمه بملابسات الحادث، وبسؤال الأخير أيد ما جاء بأقواله.
 
 
وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة، عامل طرف زوج المجنى عليها 30 سنة مقيم بدائرة قسم شرطة المرج وأصل بلدته أسيوط، مصاب بخدوش باليد والوجه والرقبة.
 
 
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وأقر أنه نظراً لمروره بضائقة مالية وعلمه بإحتفاظ المجنى عليها بمبالغ مالية بمسكنها فخطط لسرقتها.
 
 
 
وتم بإرشاد المتهم ضبط مبلغ مالى 335 جنيه من متحصلات الحادث بمسكنه، وضبط الهاتفين المستولى عليهما، لدى عميلين (حسنى النية)، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

عين شمس

حوادث عين شمس

يقتل ربة منزل لسرقتها فى عين شمس

محل عصير

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