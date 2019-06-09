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تأخر إقلاع 6 رحلات دولية بمطار القاهرة لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

الأحد، 09 يونيو 2019 11:11 ص
تأخر إقلاع 6 رحلات دولية بمطار القاهرة لأعمال الصيانة وظروف التشغيل مطار القاهرة - ارشيفية
كتبت رحاب نبيل

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شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم، تأخر إقلاع 6 رحلات دولية عن المواعيد المقررة بجدول التشغيل، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل، وارتفاع كثافة التشغيل بمطارات السعودية بسبب العمرة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن رحلات الخطوط الجوية السعودية أرقام 30 و 306 و 382 والمتجهة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولى بجده، تأخرت عن موعد الإقلاع المحدد لها بسبب ارتفاع كثافة التشغيل لعودة المعتمرين.

وأضافت المصادر، أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية رقم 453 والمتجهة الي أديس أبابا، ورحلة شركة الخطوط الجوية التركية رقم 693 والمتجهة إلى اسطنبول، ورحلة شركة فلاى ناس رقم 871 المتجهة إلى مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

 

 

 


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