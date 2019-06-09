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تأجيل محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث لاختلاسه 13 مليون لجلسة 7 أغسطس

الأحد، 09 يونيو 2019 05:13 م
تأجيل محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث لاختلاسه 13 مليون لجلسة 7 أغسطس محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أجلت محكمة جنايات القاهرة المتعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث فى اتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 13 مليون و543 ألف جنيه، لجلسة 7 أغسطس المقبل، لورود تقرير لجنة الخبراء.
 
عقدت الجلسة بعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود.
 
وأسندت النيابة للمتهم، "ممدوح م ع ر"، 65 سنة، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" حال كونه العضو المنتدب بإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينةما المالكة لعدة فنادق منها فندقى ماريوت ومينا هاوس القاهرة ، تهمة الحصول  لنفسه ولزوجاته "إيمان ا م"     و"ماجدولين م خ"، و سهام ا م" وولديه القصر مهند ومروان، فى الفترة من 2012 ل 2016 على دخل ومشتملاته مبلغ 2.344 مليون جنيه وإنه تحصل على هذا المبلغ  من رشاوى لاستغلاله سلطات وظيفته.
 
 
 

اختلاس

ايجوث

جنايات القاهرة

الكسب غير المشروع

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