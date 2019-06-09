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تأجيل إعادة محاكمة متهمين بقتل الطفل يوسف العربى لـ 6 أغسطس

الأحد، 09 يونيو 2019 03:23 م
تأجيل إعادة محاكمة متهمين بقتل الطفل يوسف العربى لـ 6 أغسطس الطفل يوسف العربي-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إعادة إجراءات محاكمة المتهمين "خالد أبوطالب، وطاهر عبدالتواب"، فى قضية قتل الطفل يوسف العربى، لجلسة 6 أغسطس المقبل، لسماع الشهود.
   
وأعيدت إجراءات محاكمة المتهمين، بعد إلقاء القبض عليهما، لصدور حكم غيابى بحقهما بالسجن 7 سنوات.
 
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أصدرت حكمها على 3 متهمين- بينهم هاربان اثنان - بقتل الطفل يوسف سامح العربي، في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر في مايو الماضي، بمعاقبتهم بالسجن 7 سنوات، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية.
 
وأحالت النيابة في 6 نوفمبر الماضي، قضية مقتل "الطفل يوسف"، نتيجة إصابته بطلق في الرأس، أثناء وقوفه بأحد المحلات، إلى محكمة الجنايات.
 
وتضمن قرار الإحالة الذي أعدته نيابة أكتوبر الكلية بإشراف المستشار مدحت مكي، المحامي العام الأول للنيابات، إحالة 4 متهمين، بينهم اثنان محبوسان، واثنان هاربان لم يتم إلقاء القبض عليهما على مدار فترة التحقيقات، حتى الانتهاء منها والتصرف فيها بالإحالة لمحكمة الجنايات.
 
وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن من بين المتهمين في القضية ضابطًا هاربًا ونجل عضو بمجلس النواب، وأن الرصاصة التي أصابت "يوسف"، انطلقت من أحد الأفراح المقامة بالقرب من مكان إصابته، وأن الفرح شهد إطلاق نار عشوائي من المتهمين الذين ألقى القبض على اثنين منهم، وصدر قرار بضبط وإحضار الاثنين الآخرين، لكن قوات الأمن لم تتمكن من القبض عليهما حتى إحالة القضية لمحكمة الجنايات.
 
 

الطفل يوسف

جنايات الجيزة

اعادة محاكمة المتهمين بقتل الطفل يوسف

يوسف العربى

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