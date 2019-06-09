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بيطرى الوادى الجديد تشن حملات مكافحة ضد الكلاب الضالة بالمراكز والقرى

الأحد، 09 يونيو 2019 11:39 ص
بيطرى الوادى الجديد تشن حملات مكافحة ضد الكلاب الضالة بالمراكز والقرى كلاب ضالة - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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قالت الدكتورة ميرفت ميلاد مدير إدارة الأمراض المشتركة بمديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، اليوم الأحد، إن هناك عدة أسباب أدت لانتشار الحيوانات الضالة بالمحافظة، وهذه الأسباب جميعها خارجة عن إرادة المديرية منها وجود عدد كبير من الأماكن المهجورة داخل المدن والأحياء السكنية والقرى، والتي اتخذتها الكلاب مأوي لها، بالإضافة إلى الأراضي الفضاء إلى تتوسط الوحدات السكنية وتحولت مع الوقت لمقالب للقمامة.
 
وأضافت ميلاد، أن المديرية تكثف جهودها لمكافحة الكلاب الضالة من خلال تسيير لجان للقضاء عليها باستمرار وبشكل مكثف عن طريق استخدام البنادق الخرطوش أو وضع السم لها، ومديرية الأمن خصصت فردي أمن لمعاونة المديرية في حملات القضاء على الكلاب الضالة.
 
وأوضحت أن المديرية تتلقى جميع شكاوى المواطنين وتتعامل معها في الحال، خاصة أن بعض هذه الكلاب تتسبب في نقل الأمراض مثل السعار، وتم التنبيه على جميع المزارعين بالقرى حول ضرورة إيواء الماشية والحيوانات الحقلية داخل الحظائر تجنبا لعقرها ونقل الأمراض إليها وهناك توصيات لمديرية الزراعة بسرعة إصدار تراخيص حظائر للمزارعين لحماية الماشية.
 
 

محافظه الوادى الجديد

بيطري الوادى الجديد

مكافحة الكلاب الضالة

الداخله

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