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بعد فتح الحدود مع كلومبيا..30 ألف شخص يفرون من فنزويلا

الأحد، 09 يونيو 2019 10:34 ص
بعد فتح الحدود مع كلومبيا..30 ألف شخص يفرون من فنزويلا فنزويلا
كتبت فاطمة شوقى

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قالت صحيفة "التيمبو" الكولومبية إنه  بمجرد فتح السلطات الفنزويلية للحدود دخل حوالى 18 الف شخص الى كولومبيا، وبنهاية اليوم ارتفع العدد ليصل إلى 30 الف فنزويلى.

 

وقال كريستيان كروجر سارمينتو، رئيس مؤسسة "ميراسيون كولومبيا" المعنية بشئون الهجرة :نحن نراقب المعابر الحدودية التى لدينا مع فنزويلا، ونحن سعداء بالفنزويليين، الذين اضطروا الى العبور الى كولومبيا، لكننا نعتقد إن فتح الحدود لا يعنى ذلك فحسب ، بل إنه يتصرف وفقًا لذلك وبترتيب الأفكار هذا ، يجب على الديكتاتور نيكولاس مادورو والأشخاص المقربين من النظام إزالة العقبات التى تعترض الجسور الدولية ، لأننا إذا أردنا هجرة منظمة وآمنة.

وأكد كروجر أنه إذا كانت النية حقًا هى التى سمحت بتدفق الأشخاص بين البلدين ، فيجب إزالة العقبات الموجودة فى العابرين.

ووفقا لكروجر فكانت الزيادة فى حركة المرور بين البلدين بسيطة مقارنة بالأيام السابقة ، ومع ذلك ، تم توفير زيادة فى عدد موظفى الهجرة والمعدات كجزء من خطة للطوارئ.

وقال زعيم المعارضة الفنزويلى ، خوان جوايدو ، إن حكومة نيكولاس مادورو أمرت بإعادة فتح المعابر الحدودية مع كولومبيا بسبب ضغوط من المواطنين، وقال إنه بسبب "ضغط المواطنين هناك حاجة كامنة فى جميع أنحاء البلاد"

وأكد جوايدو أن من أهم أسباب عبور الفنزويليين الحدود إلى كولومبيا ، هو تعمق الازمة الفنزويلية فى البلاد ، ومن أجل البحث عن الغذاء والادوية .

 

 


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فتح الحدود

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