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بدء اللجنة الثانية لطلاب القسم الأدبى بالثانوية الأزهرية بامتحان مادة الحديث

الأحد، 09 يونيو 2019 12:00 م
بدء اللجنة الثانية لطلاب القسم الأدبى بالثانوية الأزهرية بامتحان مادة الحديث امتحانات الثانوية الأزهرية
كتب لؤى على

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بدأت اللجنة الثانية لطلاب القسم الأدبى فى الثانوية الأزهرية بامتحانات نهاية العام  حيث يؤدى الطلاب، امتحان مادة الحديث باللجنة الثانية، وتستمر حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا، حيث أدى الطلاب امتحان مادة القرآن الكريم باللجنة الأولى.

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى، من بينهم 103067 طالب فى القسم الأدبى، و 51887 طالب فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية.

 

 


الثانوية الازهرية

الازهر الشريف

امتحان مادة القرآن الكريم

مادة الحديث

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