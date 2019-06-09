بدء اللجنة الأولى لطلاب "أدبى" الثانوية الأزهرية بامتحان القرآن الكريم

بدأت منذ قليل، اللجنة الأولى لطلاب القسم الأدبى فى الثانوية الأزهرية، بامتحانات نهاية العام، حيث يؤدى الطلاب، امتحان مادة القرآن الكريم باللجنة الأولى، وتستمر حتى الساعة الحادية عشر، كما يؤدى الطلاب امتحان مادة الحديث باللجنة الثانية، والتى تبدأ فى تمام الحادية عشر والنصف، وتستمر حتى الواحدة والنصف ظهرا.

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى، من بينهم 103067 طالب فى القسم الأدبى، و51887 طالب فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية.