بالأسماء .. 7 مرشحين يتنافسون على مقعد نقيب المهندسين بالغربية

الغربية – عادل ضرة

تقدم 7 مرشحين بمحافظة الغربية، على مقعد نقيب المهندسين، بعد إستقالة الدكتور محمد ضبعون نقيب المهندسين السابق.

حيث تقدم للترشيح على المنصب، المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، عضو مجلس إدارة النقابة الحالى، والمهندسة ايناس خاطر، والمهندس حسام طلعت، والمهندس علاء فهمى رئيس مركز ومدينة سمنود وقطور السابق، والمهندس عبده الشناوى، والمهندس على بسطويسى، والمهندس فتوح الوردانى لاختيار نقيبا للمهندسين بالغربية.

وتجرى الانتخابات، يوم الجمعة القادم 14يونيو، ويبلغ من لهم حق التصويت بالجمعية العمومية 37 ألف مهندس، وتقوم النقابة غدا الاثنين بإعلان الكشوف النهائية، للناخبين من لهم حق التصويت بعد غلق باب السداد، لاختيار نقيبا جديدا للنقابة لتولي المنصب خلال الفترة القادمة.