سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 01:46 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

بالأسماء .. حركة تغييرات وتنقلات لرؤساء وسكرتيرى الأحياء والقرى بالإسماعيلية

الأحد، 09 يونيو 2019 01:15 م
بالأسماء .. حركة تغييرات وتنقلات لرؤساء وسكرتيرى الأحياء والقرى بالإسماعيلية محافظ الاسماعيلية
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية،قرارا برقم 346 لسنة 2019 بشأن إجراء حركة تغييرات وتنقلات لقيادات الصف الثانى من النواب وسكرتيرى الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بنطاق المحافظة وتوابعها.

وتضمن القرار تكليف كل من محمد عباس شعبان عبد الله للعمل رئيسا لقرية الضبعية، وحسن سعد سليمان خليفة للعمل رئيسا للجنة خدمات منطقة البلاجات والكورنيش، وأحمد محمد عبد العزيز على للعمل نائب رئيس لجنة خدمات منطقة البلاجات والكورنيش، ومصطفى سعيد مهدى زاهر للعمل رئيسا لقرية المحسمة القديمة، ومحمود السيد عبد الله الجيزاوى للعمل رئيسا لقرية فنارة، وحسام أحمد إبراهيم عبد الله للعمل رئيسا لقرية ابوصوير البلد وعلى حسن سليمان على للعمل رئيسا لقرية السبع آبار الشرقية، ومحمد محمد عبد القادر محمد للعمل رئيسا لقرية الوصفية، وياسرعميرة محسن محمد للعمل سكرتيرا لقرية الفردان، وايهاب محمد إبراهيم عويضة للعمل سكرتيرا لقرية المحسمة الجديدة، وعلاء عبد الله عبادى للعمل سكرتيرا لقرية الروضة، واحمد عبد الصادق مصطفى للعمل سكرتيرا لقرية ابوصوير البلد ومحمد سامى محمد حسن للعمل سكرتيرا لقرية المنايف.

 

كما تضمن القرار تكليف كل من سعيد السيد فرج شريف من العمل رئيسا للجنة خدمات مدينة المستقبل للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة القنطرة غرب وعباس عباس حامد احمد من العمل مساعد لرئيس حى ثالث الاسماعيلية للعمل رئيسا للجنة خدمات مدينة المستقبل ورمضان السيد حسن محمد من العمل رئيسا لقرية المنايف للعمل مساعد لرئيس حى أول الاسماعيلية وسمير عطية اسماعيل محمد من العمل سكرتيرا لقرية المنايف للعمل رئيسا لقرية المنايف، وعبد العزيز محمد حسن احمد من العمل رئيسا لقرية السبع آبار شرقية للعمل رئيسا لقرية نفيشة وعبد النبى حماد احمد شرف من العمل رئيسا لقرية نفيشة للعمل رئيسا لقرية السبع آبار غربية وعادل سعد ابراهيم برسوم من العمل رئيسا لقرية فنارة للعمل رئيسا لقرية ابو سلطان وابراهيم سعد عبد العظيم من العمل رئيسا لقرية ابو صوير البلد للعمل رئيسا لقرية الفردان ومحمد السيد عبد الرحمن السيد من العمل رئيسا لقرية ابو سلطان للعمل رئيسا لقرية هويس سرابيوم، وأحمد سليمان عبد العال ابراهيم من العمل سكرتيرا لقرية الروضة للعمل رئيسا لقرية الروضة، ومحمد ابراهيم على حسين من العمل سكرتيرا لقرية أبو سلطان للعمل سكرتيرا لقرية كسفريت، ومصطفى محمد احمد سيد من العمل سكرتيرا لقرية كسفريت للعمل سكرتيرا لقرية أبو سلطان، وشاكرعمر محمد سليمان من العمل سكرتيرا لقرية ابو صوير البلد للعمل سكرتيرا لقرية السبع آبار غربية.

وتضمن القرار إنهاء تكليف كل من احمد أحمد ابو زيد احمد للعمل بمركز ومدينة فايد، ومحمد سعد احمد جاب الله للعمل بمركز ومدينة ابو صوير وسعاد احمد محمد احمد للعمل بديوان عام المحافظة، وفايزمحمد عبد الجليل عبد العاطى للعمل بمركز ومدينة ابو صوير، واحمد هارون عبد الرؤوف للعمل بديوان عام المحافظة، ورشا العزب عبد الصبور للعمل بمركز ومدينة الإسماعيلية، ومحمد عبد الفتاح السيد متولى للعمل بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية ومحمد خالد أمين محمد للعمل بمركز ومدينة أبوصوير.

 

 

 

 


الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

تعيينات جديده بالاسماعيليه

محافظ الاسماعيليه

محافظه الاسماعيليه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اتحاد الكرة: 25 لاعبا فى قوائم الأندية بالموسم الجديد و5 من مواليد 97

اتحاد الكرة: 25 لاعبا فى قوائم الأندية بالموسم الجديد و5 من مواليد 97

اتحاد الكرة يعرض على الزمالك خروج جنش من معسكر المنتخب لخوض مباريات الدورى

اتحاد الكرة يعرض على الزمالك خروج جنش من معسكر المنتخب لخوض مباريات الدورى

لقطات من حفل زفاف "كريس برات" نجم سلسلة " Guardians of the galaxy"

لقطات من حفل زفاف "كريس برات" نجم سلسلة " Guardians of the galaxy"

الأهلى يلجأ للمحكمة الرياضية فى أزمة مؤجلات الدورى.. مجلس الخطيب يطلب التحكيم الدولى بسبب غياب تكافؤ الفرص واللعب النظيف.. 4مطالب حمراء على مائدة الجبلاية.. واجتماع طارئ باتحاد الكرة للرد على بيان المارد الأحمر

الأهلى يلجأ للمحكمة الرياضية فى أزمة مؤجلات الدورى.. مجلس الخطيب يطلب التحكيم الدولى بسبب غياب تكافؤ الفرص واللعب النظيف.. 4مطالب حمراء على مائدة الجبلاية.. واجتماع طارئ باتحاد الكرة للرد على بيان المارد الأحمر

أخطرها فقدان الخدمات العامة.. "تشريعية النواب" تشدد عقوبة "لصوص النفقة"

أخطرها فقدان الخدمات العامة.. "تشريعية النواب" تشدد عقوبة "لصوص النفقة"

شاهد فى دقيقة.. الآثار المترتبة على الإدراج بقوائم الإرهاب

شاهد فى دقيقة.. الآثار المترتبة على الإدراج بقوائم الإرهاب

تلسكوب يلتقط صورة مذهلة لكويكب مزدوج أثناء مروره بالأرض

تلسكوب يلتقط صورة مذهلة لكويكب مزدوج أثناء مروره بالأرض

تعرف على ترتيب هازارد بقائمة الأغلى عبر التاريخ بعد انتقاله لريال مدريد

تعرف على ترتيب هازارد بقائمة الأغلى عبر التاريخ بعد انتقاله لريال مدريد

وصول جثمان قسمت رشدي اباظة إلى مسجد نصر الدين تمهيدا لصلاة الجنازة

وصول جثمان قسمت رشدي اباظة إلى مسجد نصر الدين تمهيدا لصلاة الجنازة

بعيد عن مراكز التجميل.. 6 خطوات منزلية تعيد للبشرة نضارتها وجمالها

بعيد عن مراكز التجميل.. 6 خطوات منزلية تعيد للبشرة نضارتها وجمالها

محمد النني يشارك في المران الصباحي لمنتخب مصر

محمد النني يشارك في المران الصباحي لمنتخب مصر

أزمة بين مبابي وإدارة باريس سان جيرمان بسبب الراتب السنوي

أزمة بين مبابي وإدارة باريس سان جيرمان بسبب الراتب السنوي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة