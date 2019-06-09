بالأسماء .. حركة تغييرات وتنقلات لرؤساء وسكرتيرى الأحياء والقرى بالإسماعيلية

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أصدر اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية،قرارا برقم 346 لسنة 2019 بشأن إجراء حركة تغييرات وتنقلات لقيادات الصف الثانى من النواب وسكرتيرى الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بنطاق المحافظة وتوابعها.

وتضمن القرار تكليف كل من محمد عباس شعبان عبد الله للعمل رئيسا لقرية الضبعية، وحسن سعد سليمان خليفة للعمل رئيسا للجنة خدمات منطقة البلاجات والكورنيش، وأحمد محمد عبد العزيز على للعمل نائب رئيس لجنة خدمات منطقة البلاجات والكورنيش، ومصطفى سعيد مهدى زاهر للعمل رئيسا لقرية المحسمة القديمة، ومحمود السيد عبد الله الجيزاوى للعمل رئيسا لقرية فنارة، وحسام أحمد إبراهيم عبد الله للعمل رئيسا لقرية ابوصوير البلد وعلى حسن سليمان على للعمل رئيسا لقرية السبع آبار الشرقية، ومحمد محمد عبد القادر محمد للعمل رئيسا لقرية الوصفية، وياسرعميرة محسن محمد للعمل سكرتيرا لقرية الفردان، وايهاب محمد إبراهيم عويضة للعمل سكرتيرا لقرية المحسمة الجديدة، وعلاء عبد الله عبادى للعمل سكرتيرا لقرية الروضة، واحمد عبد الصادق مصطفى للعمل سكرتيرا لقرية ابوصوير البلد ومحمد سامى محمد حسن للعمل سكرتيرا لقرية المنايف.

كما تضمن القرار تكليف كل من سعيد السيد فرج شريف من العمل رئيسا للجنة خدمات مدينة المستقبل للعمل نائب لرئيس مركز ومدينة القنطرة غرب وعباس عباس حامد احمد من العمل مساعد لرئيس حى ثالث الاسماعيلية للعمل رئيسا للجنة خدمات مدينة المستقبل ورمضان السيد حسن محمد من العمل رئيسا لقرية المنايف للعمل مساعد لرئيس حى أول الاسماعيلية وسمير عطية اسماعيل محمد من العمل سكرتيرا لقرية المنايف للعمل رئيسا لقرية المنايف، وعبد العزيز محمد حسن احمد من العمل رئيسا لقرية السبع آبار شرقية للعمل رئيسا لقرية نفيشة وعبد النبى حماد احمد شرف من العمل رئيسا لقرية نفيشة للعمل رئيسا لقرية السبع آبار غربية وعادل سعد ابراهيم برسوم من العمل رئيسا لقرية فنارة للعمل رئيسا لقرية ابو سلطان وابراهيم سعد عبد العظيم من العمل رئيسا لقرية ابو صوير البلد للعمل رئيسا لقرية الفردان ومحمد السيد عبد الرحمن السيد من العمل رئيسا لقرية ابو سلطان للعمل رئيسا لقرية هويس سرابيوم، وأحمد سليمان عبد العال ابراهيم من العمل سكرتيرا لقرية الروضة للعمل رئيسا لقرية الروضة، ومحمد ابراهيم على حسين من العمل سكرتيرا لقرية أبو سلطان للعمل سكرتيرا لقرية كسفريت، ومصطفى محمد احمد سيد من العمل سكرتيرا لقرية كسفريت للعمل سكرتيرا لقرية أبو سلطان، وشاكرعمر محمد سليمان من العمل سكرتيرا لقرية ابو صوير البلد للعمل سكرتيرا لقرية السبع آبار غربية.

وتضمن القرار إنهاء تكليف كل من احمد أحمد ابو زيد احمد للعمل بمركز ومدينة فايد، ومحمد سعد احمد جاب الله للعمل بمركز ومدينة ابو صوير وسعاد احمد محمد احمد للعمل بديوان عام المحافظة، وفايزمحمد عبد الجليل عبد العاطى للعمل بمركز ومدينة ابو صوير، واحمد هارون عبد الرؤوف للعمل بديوان عام المحافظة، ورشا العزب عبد الصبور للعمل بمركز ومدينة الإسماعيلية، ومحمد عبد الفتاح السيد متولى للعمل بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية ومحمد خالد أمين محمد للعمل بمركز ومدينة أبوصوير.