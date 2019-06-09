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انقلاب سيارة محملة بـ40 طنا من مواد الرصف والحى يرفع المخلفات بالإسكندرية

الأحد، 09 يونيو 2019 06:54 م
انقلاب سيارة محملة بـ40 طنا من مواد الرصف والحى يرفع المخلفات بالإسكندرية نواتج انقلاب السيارة
الإسكندرية - جاكلين منير

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رفعت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، 40 طن "سن" مواد للرصف، ناتج عن انقلاب سيارة محملة به بطريق المطار أمام الأمن المركزى، وذلك بحضور اللواء أحمد بسيونى السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية وحنفى محمد مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث وغرفة عمليات المحافظة.

حيث تم الرفع بأجهزة وعمال جهاز النظافة بحى وسط، بحضور الدكتور محمد بغدادى سكرتير عام الحى، ورضا يوسف مدير جهاز النظافة، وتم الإيداع بقسم أول طرق بالحى للاستفادة به.

من جهة أخرى وتفعيلا لقرار محافظ الإسكندرية رقم 17 لسنة 2019، الذى يقضى بفرض غرامات يومية على اشغالات المقاهى والكافيهات والمحلات لردع المخالفين، شن حى وسط حملة صباحية مكبرة بالتعاون بين إدارة أشغال، وإدارة الإيرادات بحى وسط.

حيث توجهت الحملة إلى شوارع: الإسكندر الأكبر، ابن شجاع، ومصطفى إسماعيل، وتم خلال الحملة تحصيل مبلغ 16 ألف جنيه، ليصل إجمالى الغرامات المحصلة من يوم 20 مايو إلى اليوم 256 ألف جنيه.

وذلك فى إطار وضع حلول رادعة وجذرية لمشكلة الإشغالات والتعديات وردع المخالفين، لاستعادة المظهر الحضارى والانضباط لشوارع الثغر.


حي وسط

الاسكندرية

حوادث الطرق

الحركة المرورية

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