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اليوم.. بدء تلقى طلبات التدريب بشركة أغذية للتشغيل بمزايا 2800 جنيه شهريا

الأحد، 09 يونيو 2019 04:00 ص
اليوم.. بدء تلقى طلبات التدريب بشركة أغذية للتشغيل بمزايا 2800 جنيه شهريا ورشة تدريب - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يبدأ اعتبارا من اليوم الأحد وحتى 23 يونيو الجارى، قبول طلبات الراغبين فى التدريب من أجل التشغيل للشباب مجانا بإحدى شركات الأغذية والمشروبات، بمزايا 2800 جنيه شهريا، فى إطار بروتوكول تعاون لإعداد الشباب وثقلهم وتأهيلهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بالمجال السياحى فى خدمة المطاعم.

الشركة ستقوم بتعين من يجتاز الدورة التدريبية ومدتها أسبوعا فى فروعها المنتشرة على مستوى الجمهورية ومنحهم راتبا شهريا قدرة 1800 جنيه شاملا فترة التدريب، فضلا عن حافز متغير على الأداء قدره 500 جنيه، وبدل مواصلات يتراوح بين 400 إلى 500 جنيه للمتدربين بمناطق التجمع وأكتوبر، و250 جنيها لمناطق المعادى ووسط البلد ومدينة نصر ومصر الجديدة.

ويتم التدريب التطبيقى بمقار فروع التدريب التابعة للشركة، ويتم منح شهادة معتمدة للمتدربين تفيد اجتيازهم الدورة التدريبية بنجاح.

ويشترط فى المتقدم للتدريب أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط، أو فوق متوسط، أو عالى، وأن لا يقل السن عن 18 عاما ولا يزيد عن 30 عاما، مع تقديم صحيفة حالة جنائية حديثة "فيش وتشبيه"، بجانب شهادة صحية تفيد خلوه المتقدم من الأمراض المزمنة أو أية أمراض تعيقه عن التدريب.

 


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