اليوم السابع: وزراء الإخوان السابقون يشنون حملات ضد الدولة

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: محرضون وفشلة.. يحيى حامد هارب دون مؤهلات يهاجم الاقتصاد المصرى وأوراق فشله فى إدارة وزارة استثمار حكومة قنديل فضيحة.. محسوب أضاع أموال مصر ويتحدث عن مستقبلها.. وعمرو دراج متخصص تحريض واستقواء بالخارج

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