الوذمة اللمفية.. مرض يمنعك من ارتداء ساعتك.. اعرف السبب

كتبت فاطمة خليل

الوذمة اللمفية من الأمراض المزمنة التى تسبب تورام في أنسجة الجسم، ويمكن أن تؤثر على أى جزء من الجسم، ولكن عادة ما تتطور في الذراعين أو الساقين، بحسب ما ذكر موقع NHS.

وتحدث الوذمة اللمفية عندما لا يعمل الجهاز اللمفاوي بشكل صحيح، والجهاز اللمفاوي عبارة عن شبكة من القنوات والغدد في جميع أنحاء الجسم تساعد في مكافحة العدوى وإزالة السوائل الزائدة.



الوذمة اللمفية

أعراض الوذمة اللمفية



أهم أعراض الوذمة اللمفاوية هو تورم كل أو جزء من أحد الأطراف أو جزء آخر من الجسم.

قد يكون من الصعب ارتداء الملابس، ويمكن أن تكون المجوهرات والساعات ضيقة.

في البداية ، قد يأتي التورم ويذهب، قد تزداد الأمور سوءًا خلال النهار وتنخفض فى الليل.

يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى في جزء الجسم المصاب:

-شعور مؤلم، ثقيل.

-صعوبة في الحركة.

-التهابات الجلد المتكررة.

- تصلب وضيق الجلد.

- الثآليل تنمو على الجلد.

-تسرب السوائل عبر الجلد.