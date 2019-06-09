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الوذمة اللمفية.. مرض يمنعك من ارتداء ساعتك.. اعرف السبب

الأحد، 09 يونيو 2019 10:00 م
الوذمة اللمفية.. مرض يمنعك من ارتداء ساعتك.. اعرف السبب الوذمة اللمفية
كتبت فاطمة خليل

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الوذمة اللمفية من الأمراض المزمنة التى تسبب تورام في أنسجة الجسم، ويمكن أن تؤثر على أى جزء من الجسم، ولكن عادة ما تتطور في الذراعين أو الساقين، بحسب ما ذكر موقع NHS.

وتحدث الوذمة اللمفية عندما لا يعمل الجهاز اللمفاوي بشكل صحيح، والجهاز اللمفاوي عبارة عن شبكة من القنوات والغدد في جميع أنحاء الجسم تساعد في مكافحة العدوى وإزالة السوائل الزائدة.

الوذمة اللمفية 1
الوذمة اللمفية 

أعراض الوذمة اللمفية
 

أهم أعراض الوذمة اللمفاوية هو تورم كل أو جزء من أحد الأطراف أو جزء آخر من الجسم.

قد يكون من الصعب ارتداء الملابس، ويمكن أن تكون المجوهرات والساعات ضيقة.

في البداية ، قد يأتي التورم ويذهب، قد تزداد الأمور سوءًا خلال النهار وتنخفض فى الليل.

يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى في جزء الجسم المصاب:

-شعور مؤلم، ثقيل.

-صعوبة في الحركة.

-التهابات الجلد المتكررة.

- تصلب وضيق الجلد.

- الثآليل تنمو على الجلد.

-تسرب السوائل عبر الجلد.


اعراض الوذمة اللمفية

الوذمة اللمفية

اسباب الوذمة اللمفية

اسباب تورم الجسم

تورم الجسم

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