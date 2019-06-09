الهند: مقتل 4 أشخاص وإصابة 18 آخرين فى تبادل لإطلاق النار بولاية البنغال

نيودلهى(أ ش أ)

أعلنت الشرطة الهندية اليوم الأحد، مقتل 3 من مؤيدى حزب الشعب الهندى (بهاراتيا جاناتا) اليمينى الحاكم، وأحد أنصار حزب محلى فى تبادل لإطلاق النار فى ولاية البنغال الغربية.

وقال مسؤول فى الشرطة الهندية - حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية - إن "ثلاثة من القتلى هم عمال ينتمون إلى حزب بهاراتيا جاناتا، والرابع من مؤيدى حزب مؤتمر ترينامول لعموم الهند"، مؤكدا إصابة 18 شخصاً على الأقل فى مواجهات اندلعت أمس فى ولاية البنغال الغربية التى تشهد توترا منذ أن أطلق حزب رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى العام الماضي حملته للانتخابات التشريعية الأخيرة.



من جانبه، كتب القيادى فى حزب الشعب الهندى موكول روى - فى تغريدة على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) - أن العمال الثلاثة "قتلوا بالرصاص" فى ولاية البنغال الغربية .