سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 10:16 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الهند: مقتل 4 أشخاص وإصابة 18 آخرين فى تبادل لإطلاق النار بولاية البنغال

الأحد، 09 يونيو 2019 09:06 ص
الهند: مقتل 4 أشخاص وإصابة 18 آخرين فى تبادل لإطلاق النار بولاية البنغال الشرطة الهندية ـ صورة أرشيفية
نيودلهى(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الشرطة الهندية اليوم الأحد، مقتل 3 من مؤيدى حزب الشعب الهندى (بهاراتيا جاناتا) اليمينى الحاكم، وأحد أنصار حزب محلى فى تبادل لإطلاق النار فى ولاية البنغال الغربية.

وقال مسؤول فى الشرطة الهندية - حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية - إن "ثلاثة من القتلى هم عمال ينتمون إلى حزب بهاراتيا جاناتا، والرابع من مؤيدى حزب مؤتمر ترينامول لعموم الهند"، مؤكدا إصابة 18 شخصاً على الأقل فى مواجهات اندلعت أمس فى ولاية البنغال الغربية التى تشهد توترا منذ أن أطلق حزب رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى العام الماضي حملته للانتخابات التشريعية الأخيرة.


من جانبه، كتب القيادى فى حزب الشعب الهندى موكول روى - فى تغريدة على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) - أن العمال الثلاثة "قتلوا بالرصاص" فى ولاية البنغال الغربية .

 


الهند

الشرطه الهنديه

اطلاق نار فى الهند

ولايه البنغال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. تعرف على فوائد عصير الليمون

فيديو معلوماتى.. تعرف على فوائد عصير الليمون

محمد صلاح يقفز للمركز الثانى فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

محمد صلاح يقفز للمركز الثانى فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

مطران وأسقف.. تعرف على معاني الرتب الكنسية العليا والفروق بينها

مطران وأسقف.. تعرف على معاني الرتب الكنسية العليا والفروق بينها

كنترولات الثانوية العامة تتسلم نموذج إجابة اللغة العربية استعدادا للتصحيح

كنترولات الثانوية العامة تتسلم نموذج إجابة اللغة العربية استعدادا للتصحيح

مواعيد مباريات اليوم الأحد 9 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 9 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

اعرف كيف تؤثر الرياضة على صحتك وعلى قلبك

اعرف كيف تؤثر الرياضة على صحتك وعلى قلبك

أجراس الكاتدرائية تدق معلنة بدء قداس عيد العنصرة برئاسة البابا تواضروس

أجراس الكاتدرائية تدق معلنة بدء قداس عيد العنصرة برئاسة البابا تواضروس

البرتغال ضد هولندا فى نهائى دوري الأمم الأوروبية الليلة

البرتغال ضد هولندا فى نهائى دوري الأمم الأوروبية الليلة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

لو مش بتدخن.. اعرف سبب الكحة اللى بتجيلك عند الاستيقاظ صباحا

لو مش بتدخن.. اعرف سبب الكحة اللى بتجيلك عند الاستيقاظ صباحا

ادعم محمد صلاح فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

ادعم محمد صلاح فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

"جراجوس" بقنا.. حكاية قرية رسمت اسمها بـ"الخزف" عالميا.. صور

"جراجوس" بقنا.. حكاية قرية رسمت اسمها بـ"الخزف" عالميا.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة