الناتو يبدأ مناورات ضخمة فى البلطيق

كتب وكالات

بدأت فى حوض بحر البلطيق اليوم، المناورات البحرية السنوية السابعة والأربعون "BALTOPS 2019"، بمشاركة سفن من 18 دولة من أعضاء الناتو وشركائه، بحسب "روسيا اليوم".

وستستمر المناورات حتى يوم 21 يونيو الجارى، وتشارك فيها حوالى 50 سفينة وغواصة، و40 طائرة حربية ومروحية، وكذلك 8,6 ألف عسكري.

وقالت المتحدثة باسم الحلف أوانا لونغيسكو: "يتمتع بحر البلطيق، بأهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة للحلف، حيث تطل على مياهه 6 دول من أعضاء الناتو. ومناورات BALTOPS تنفذ منذ 47 عاما".

وزعمت بأن هذه المناورات، ليست موجهة ضد أحد، وقالت: "من الواضح، أن الوضع الأمنى فى المنطقة، تدهور بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم. وهذه المناورات ستسمح بالتحقق من مدى جودة العمل المشترك لقواتنا، وتُظهر أن الناتو يمكنه الدفاع عن نفسه ضد أى خصم".

وأكد مصدر مطلع لوكالة "إنترفاكس"، اليوم الأحد، انطلاق أول عشر سفن حربية، بالفعل من مدينة كيل الألمانية، حيث تتمركز مجموعة الناتو.