"المعامل المركزية" تحذر من نقص هرمون النمو فى الطفولة: يسبب التقزم وقصر القامة

كتب وليد عبد السلام

حذر خبراء المعامل المركزية بقطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة من نقص هرمون النمو فى مرحلة الطفولة ما يسبب التقزم، وطالبوا بضرورة إجراء التحاليل اللازمة للأطفال الذين يعانون من اختلال فى الوزن والطول.



وقالت المعامل المركزية، إن الأطفال الذين يعانون من نقص هرمون النمو يكون لديهم نمو طبيعى فى أول سنتين ثم يقل النمو بعد ذلك من عمر سنتين إلى ثلاث سنوات، قد يختفى النمو كليًا أو يقل، وهذا لا يعنى بالضرورة إذا كان طفلك يعانى من قلة النمو أو قصر القامة أنه يعانى من نقص هرمون النمو، إذ يمكن مراقبة نمو طفلك من خلال مخططات النمو.



وتتمثل أعراض نقص هرمون النمو فى قصر القامة أو حالات التقزم، وهناك حالات يكون التقزم فيها نفسيًا أو اجتماعيًا (أى أنه ناتج عن الحرمان العاطفى الشديد للأطفال وعند تحسن الوضع العاطفى للطفل يعود هرمون النمو عند الأطفال لمستوياته الطبيعية).

ويعتبر سوماتروبين سيدكو من أفضل طرق العلاج التى تستخدمها هيئة التأمين الصحى وحملة 100 مليون صحة لعلاج التقزم ونقص إفراز هرمون النمو بين طلاب المدارس.