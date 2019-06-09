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المشدد 7 سنوات لسائق متهم بتجارة المخدرات فى الساحل

الأحد، 09 يونيو 2019 06:53 م
المشدد 7 سنوات لسائق متهم بتجارة المخدرات فى الساحل محكمة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم بالسجن المشدد 7 سنوات، على عاطل تخصص بتجارة وترويج المواد المخدرة فى منطقة الساحل.

 

وكشفت فى تحقيقات النيابة قيام المتهم أن المتهم "رمضان.م " 30 سنه عامل، قام بإتخاذ دائرة القسم مكانا له لترويج وتوزيع المواد المخدرة، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة قبل القيام بتوزيعها على عملائه بالمنطقة.

 

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، معلومات تفيد بقيام المتهم بترويج وتجارة المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لتوزيع تجارته غير المشروعة، وبتكثيف التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه، والإعداد الأكمنة، تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم الشرابية، من إلقاء القبض على المتهم 1.500 كيلو حشيش، وسلاح أبيض، وهاتف محمول، ومبلغ 500 جنيه.

 

وتبين من تحقيقات النيابة، اتخاذه تجارة المخدرات مجال عمل له لتحقيق مبالغ مالية طائلة.

 

وعقب انتهاء التحقيقات أمرت النيابة العامة بإحالته لمحكمة الحنايات، التى أصدرت حكمها على المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات.

 


تجارة المخدرات

محكمة الجنايات

قسم الساحل

عقوبة الاتجار فى المخدرات

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