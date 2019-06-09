المرصد السورى: مقتل أكثر من 240 شخصا فى اشتباكات بإدلب

لندن (أ ش أ)

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، إن أكثر من 240 شخصا لقوا حتفهم خلال الساعات الماضية في اشتباكات عنيفة بين القوات التابعة للرئيس بشار الأسد والمعارضة فى محافظة إدلب الواقعة شمال البلاد.

وأوضح عبد الرحمن ـ في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأحد، من لندن ـ إن قوات الأسد تمكنت من استعادة السيطرة على بلدة الجلمة الاستراتيجية الواقعة غربى تل الملح، مشيرا إلى أن هذا يأتى فى الوقت الذى يشن فيه الطيران الروسي غارات جوية مكثفة على المناطق التي تتواجد فيها قوات المعارضة ومنها منطقة تل الملح.



وكان المتحدث الرسمى باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر عدنان حزام قد وصف الوضع الإنسانى فى محافظتي إدلب وريف حماة بأنه سئ للغاية.