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المالية تنفى إصدار أى بيانات تتعلق بأسعار الوقود

الأحد، 09 يونيو 2019 09:48 م
المالية تنفى إصدار أى بيانات تتعلق بأسعار الوقود وزارة المالية
كتب- أحمد يعقوب

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نفت وزارة المالية إصدار أى بيانات صحفية، تتعلق بأسعار المشتقات البترولية أو الوقود، مؤكدة أن هناك من انتحل اسم الوزارة واستخدم «اللوجو الخاص» بها لإنشاء صفحة مزيفة على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» تبث الشائعات والأكاذيب بهدف نشر البلبلة وإثارة الرأى العام وتضليل المواطنين.
 
أوضحت وزارة المالية أنه يجرى حاليًا تتبع صاحب الصفحة المزيفة، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية لمحاسبته، وغلق هذه الصفحة المزيفة.
 
وناشدت وزارة المالية وسائل الإعلام، عدم الالتفات لمثل هذه الصفحات الإلكترونية المشبوهة التى تختلق الشائعات وتروج الأكاذيب لإثارة البلبلة فى المجتمع.
 
وأكدت الوزارة أنها تمتلك بالفعل صفحات إلكترونية رسمية علي موقعي تويتر وهو https://twitter.com/mofegypt?lang=ar"  وفيس بوك وهو "  https://www.facebook.com/MOF.Egypt/?ref=br_rs "، إلى جانب موقعها الإلكترونى على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت وهو "www.mof.gov.eg"، حيث تنشر من خلالها جميع البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الوزارة وسياساتها وتطورات المؤشرات المالية للاقتصاد المصرى.

وزارة المالية

اسعار الوقود

اسعار الوقود الجديدة

اسعار البنزين الجديدة

رفع اسعار الوقود

موقع وزارة المالية

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