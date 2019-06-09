المؤشر الرئيسى للبورصة يتجاوز مستوى 13900 نقطة بمنتصف التعاملات

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 13901 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.51% ليصل إلى مستوى 2093 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 17230 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 600 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 1530 نقطة.