المؤبد للمتهمين بخطف سائق وسرقته في أبو كبير بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، سيدة ورجلين بالسجن المؤبد، لقيامهم بخطف سائق والتعدى عليه بالضرب وسرقته. صدر الحكم برئاسة المستشار سامى بيومى، وعضوية المستشارين سلامة جاب الله، وأشرف عبيد، وتامر عبد العظيم، وسامى سمير.

تعود أحداث القضية رقم 2372 لسنة 2017 جنايات أبو كبير، ليوم 22 يونيه، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوكبير، يفيد بلاغا بخطف "علاء سمير عبد القادر" 28 سنة سائق مقيم السواقى أبوكبير.

توصلت التحريات إلى قيام كل من " محمد م ال" و" مصطفى ع ع" و" شيماء ع ع" اثر خلافات بين المتهم الأول والمجنى عليه، اتفق مع المتهمة الثالثة على إستدراجه، حيث أستوقفت المجنى عليه أثناء قيادته توك توك يعمل عليه من مزلقان كفر صقر، لتوصيلها إلى مركز فاقوس، وفى الطريق تتبعه المتهمين الأول والثانى وقاما بالتعدى عليه بالضرب بسنجة وسرقة هاتفه المحمول وإحتجازه، وتم إحالتهم لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.