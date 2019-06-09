الكرة الأرضية على موعد مع كسوف كلى للشمس 2 يوليو

كتب محمود راغب

يكون هواة الفلك والمغرمون بالظواهر الفلكية على موعد كسوف كلى للشمس يحدث يوم الثلاثاء 2 يوليو المقبل، يتفق وسطه مع اقتران شهر ذو القعدة لعام 1440 هجريًا، ويمكن رؤيته فى "معظم أمريكا الجنوبية – شرق أوقيانوسيا – المحيط الباسفيكى"، ويرى كليا فى تشيلى والأرجنتين.

وسيغطى هذا الكسوف مساحة عرضها 200.6 كم وسوف يستغرق مدة قدرها 4 دقائق و32 ثانية، وعند ذروة الكسوف الكلى يغطى قرص القمر حوالى 105 % من قرص الشمس



وسوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته 4 ساعات و50 دقيقة تقريبا، ولا يمكن رؤيته فى مصر والمنطقة العربية.



يذكر أن الكسوف الشمسى يحدث فى وضع الاقتران أو الاجتماع أى أن حدوث الكسوف الشمسى يشير إلى قرب ولادة الهلال الجديد ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد، بينما يحدث الخسوف القمرى فى وضع التقابل أى فى منتصف الشهر القمرى عندما يكون القمر بدرًا.