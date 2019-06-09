القوات الأفغانية تلقى القبض على 6 عناصر من "داعش" فى عملية أمنية

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تمكن أفراد الوحدة الخاصة التابعة للمديرية الوطنية للأمن في أفغانستان من إلقاء القبض على ستة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي خلال عملية أمنية جرت في العاصمة كابول.

وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة "طلوع" الأفغانية اليوم،الأحد، أنها تمكنت أيضًا من ضبط عدد من الأسلحة كانت بحوزة عناصر "داعش" الذين أُلقي القبض عليهم والمتورطين في عمليات تتعلق بالاختطاف، ونقل الأسلحة والمتفجرات، ونقل أعضاء التنظيم الإرهابي إلى ولاية "ننكرهار" شرقي البلاد.

فيما لم يشر البيان إلى مزيد من التفاصيل بشأن المكان المحدد التي نُفذت فيه العملية الأمنية، كما أنه تم الكشف عن هوية تلك العناصر الإرهابية.