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القليوبية تثور على التعديات على الأراضى والإشغالات عقب انتهاء أجازة العيد

الأحد، 09 يونيو 2019 05:42 م
القليوبية تثور على التعديات على الأراضى والإشغالات عقب انتهاء أجازة العيد حملة إزالة التعديات بالقليوبية
القليوبية- إبراهيم سالم

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شنت الاجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية حملات مكبرة، اليوم الأحد، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية بالمدن، وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، إلى جانب حملات نظافة موسعة، حيث بلغ إجمالى عدد الإزالات التى تم تنفيذها عقب أجازة عيد الفطر المبارك 116 إزالة تعد على الأراضى الزراعية.

 

ومن ناحيته وجه الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، برفع كفاءة النظافة والمسطحات الخضراء وإعادتها  الحالة التى كانت عليها قبل إجازة العيدـ، وذلك نظراً لحاجه العديد من المسطحات الخضراء التى توافد عليها المواطنين الى أعمال صيانه سريعة، إلى جانب عمل ترميمات للأرصفة والبلدورات التى تم تهالكت وتجميلها ودهانها.

 

وأوضح المحافظ، أنه تم تحرير ما يزيد عن 800 محضر إشغال طرق تنوعت ما بين إشغال طريق، وإزالة فورية، وبائع متجول، ونظافة عامة، ووصلات كهرباء، وإعلانات، وقمامة ومخلفات، مشيرا إلى أنه تم رفع ما يزيد عن 20 ألف طن قمامة ومخلفات خلال أيام عيد الفطر المبارك.

 


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