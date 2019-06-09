القبض على 23عاطلا بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة ببنها والعبور

القليوبية - نيفين طه

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 23 عاطلا وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، والأسلحة النارية تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيي راضى رئيس المباحث ، بالقبض على 23 عاطلا خلال حملة أمنية شملت اقسام شبرا الخيمة وقليوب وكفر شكر والعبور والخصوص ،وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عباره عن كيلو و800 جرام من الحشيش المخدر، و450جرام من مخدر الهيروين و 200 قرص مخدر و250 جرام استروكس ومبالغ مالية ، و7 قطع أسلحة نارية غير مرخصة وتم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.