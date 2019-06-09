القبض على عاطل تعدى على والده بمطواه فى كفر شكر بالقليوبية

تم إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجله لوجود خلافات عائلية بينهما، ورفضه إعطائه أموال.
بعد تقنين الإجراءات، تمكن الرائد إسماعيل خطاب رئيس مباحث كفرشكر، من ضبط المتهم، ويدعى "س.س.ا" 35 سنة، عاطل مقيم دائرة المركز.
بمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة عبارة عن "مطواه"، وتم التحفظ عليه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 6 أحوال مركز كفر شكر، وتولت النيابة التحقيق.
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