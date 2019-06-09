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القبض على عاطل تعدى على والده بمطواه فى كفر شكر بالقليوبية

الأحد، 09 يونيو 2019 01:22 م
القبض على عاطل تعدى على والده بمطواه فى كفر شكر بالقليوبية متهم - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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تعدى عاطل على والده بمطواه، وأصابه بجرح طعنى بالصدر، إثر خلافات بينهما، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة كفر شكر، إخطارا من مستشفى أسنيت العام بوصول المدعو " س   . ا  .   م"  66 سنة، بالمعاش ومقيم  بكفر كردى بدائرة المركز، مصاب  بجرح طعنى بالصدر من الجهة اليسرى.

تم إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجله لوجود خلافات عائلية بينهما، ورفضه إعطائه أموال.

بعد تقنين الإجراءات، تمكن الرائد إسماعيل خطاب رئيس مباحث كفرشكر، من ضبط المتهم، ويدعى "س.س.ا" 35 سنة، عاطل مقيم دائرة المركز.

بمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة عبارة عن "مطواه"، وتم التحفظ عليه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 6 أحوال مركز كفر شكر، وتولت النيابة التحقيق.

  

 

 

 


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