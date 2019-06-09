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"العربية": 90 ضابطاً حصيلة المحالين إلى التقاعد فى السودان

الأحد، 09 يونيو 2019 08:14 م
"العربية": 90 ضابطاً حصيلة المحالين إلى التقاعد فى السودان قوات الأمن السودانية
كتب عامر مصطفى

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قالت قناة العربية، نقلاً عن مصادر سودانية، إن كشف التقاعد للضباط الذين تم إحالتهم إلى التقاعد، شمل أكثر من 90 ضابطا سودانيا من جهاز الأمن والمخابرات.

وأفادت فضائية العربية، قبل قليل، أن السودان أحال عدد من ضباط جهاز الأمن والمخابرات إلى التقاعد.

 

 


قوات الأمن السودانية

الجيش السودانى

السودان

اخبار السودان

المجس العسكرى فى السودان

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