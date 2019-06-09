سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 05:21 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

الطب النفسى هيقولك.. 5 طرق تحسن ثقتك بنفسك

الأحد، 09 يونيو 2019 04:00 م
الطب النفسى هيقولك.. 5 طرق تحسن ثقتك بنفسك تعزيز الثقة بالنفس
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قلة الثقة بالنفس من المشكلات التى يواجهها كثير من الناس، وينتج ذلك عن عدم تقبل الذات والشعور بالقلق تجاه نفسك، ووفقاً لرأى الطب النفسى نتعرف على 5 طرق تساعدك على تحسين ثقتك بنفسك، وفقاً لموقع Net doctor.

تحسين الثقة بالنفس
تحسين الثقة بالنفس

1- اجعل كلامك الإيجابى مع نفسك أولوية
 

تذكر أن لا أحد يتحدث إليك بقدر ما تتحدث إلى نفسك، فإذا كان الحديث عن النفس سلبيًا، فسيكون لذلك تأثيرًا عميقًا على جسمك واحترامك لذاتك، حيث إن الأفكار السلبية تتصاعد وما تقوله لنفسك ينعكس على طريقة تفكيرك عن نفسك.

2- انظر إلى المرآة وركز على الإيجابيات
 

ركز على إيجابياتك واسأل نفسك باستمرار ما الذي يمكننى إصلاحه أو تغييره، وهو تمرين للتخلص من قلة الثقة بالنفس.

الثقة بالنفس
الثقة بالنفس

3-  التقاط صور للحظة التى تعيشها دون البحث عن الكمال
 

من المهم أن تكون على دراية بتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على صورة الجسم، تشير الأبحاث إلى أن قضاء بعض الوقت في النظر إلى صور الأصدقاء على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى قد يجعل النساء تقل ثقتهن بأنفسهن، لذا يجب التقاط الصور للحظة التى نعيشها بغض النظر عن عدد الإعجابات عليها وعدم البحث عن الكمال.

4-  قيمة جسمك ليست فى الشكل الخارجى
 

فكر في جسمك من حيث الوظيفة، وليس من حيث قيمته الجمالية إذا فكرت فيما فعله جسمك من أجلك اليوم من حيث الوظيفة، مثل السماح لك بالجرى إلى الحافلة ، أو الطريقة التي شعرت بها الشمس على رأسك أو كيف تذوقت شيئاً ما، خذ لحظة كل يوم لتكون ممتنًا لما يفعله جسمك.

5-  ابحث عن مواهبك
 

تعلم مهارات جديدة أو البحث عن مواهب تمتلكها من الأمور التى تجعلك مبدعاً وذكياً ويحسن صورتك الذاتية مع مرور الوقت .

 


الثقة بالنفس

تقوية الثقة بالنفس

طرق تعزيز الثقة بالنفس

علامات الثقة بالنفس

قلة الثقة بالنفس

الطب النفسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البرتغال تتحدى هولندا على زعامة أوروبا الليلة.. كريستيانو رونالدو يبحث عن لقبه الثانى مع منتخب بلاده عبر بوابة دورى الأمم.. "الدون" يخشى كابوس يورو 2004.. والطواحين بقيادة فيرجيل فان ديك تسعى لاستعادة الأمجاد

البرتغال تتحدى هولندا على زعامة أوروبا الليلة.. كريستيانو رونالدو يبحث عن لقبه الثانى مع منتخب بلاده عبر بوابة دورى الأمم.. "الدون" يخشى كابوس يورو 2004.. والطواحين بقيادة فيرجيل فان ديك تسعى لاستعادة الأمجاد

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون زيادة المعاشات 15% وحد أدنى 150جنيها

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون زيادة المعاشات 15% وحد أدنى 150جنيها

كوكب اليابان الشقيق.. لماذا يحمل البعض علامة "حمراء وبها قلب" فى مكان بارز؟

كوكب اليابان الشقيق.. لماذا يحمل البعض علامة "حمراء وبها قلب" فى مكان بارز؟

أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

الأول من نوعه.. باحثون يكتشفون جسرا بين المجرات يمتد لـ10 ملايين سنة ضوئية

الأول من نوعه.. باحثون يكتشفون جسرا بين المجرات يمتد لـ10 ملايين سنة ضوئية

س و ج.. هل يوافق الزمالك على استكمال الدورى قبل أمم أفريقيا؟

س و ج.. هل يوافق الزمالك على استكمال الدورى قبل أمم أفريقيا؟

11يوما على انطلاق امم افريقيا 2019..تذكرتى تواصل خدماتها للجماهير الراغبة فى حضور المباريات.. توفير الويب كام لأول مرة بتاريخ البطولة.. حجز التذاكر والدفع لآخرين.. السرية حفاظا على البيانات وخط ساخن للاستفسارات

11يوما على انطلاق امم افريقيا 2019..تذكرتى تواصل خدماتها للجماهير الراغبة فى حضور المباريات.. توفير الويب كام لأول مرة بتاريخ البطولة.. حجز التذاكر والدفع لآخرين.. السرية حفاظا على البيانات وخط ساخن للاستفسارات

سباق بالونات مطاطية فى سماء "لندن" والسبب "خيرى".. اعرف القصة

سباق بالونات مطاطية فى سماء "لندن" والسبب "خيرى".. اعرف القصة

الأقباط يحتفلون بعيد العنصرة.. تعرف على أهم طقوسه وسر صلاة السجدة

الأقباط يحتفلون بعيد العنصرة.. تعرف على أهم طقوسه وسر صلاة السجدة

تشريعية النواب تقر العقوبات الجديدة على المتهربين من دفع النفقة للزوجة.. الحرمان من الخدمات الحكومية مع الحبس.. المقترح تضمن تعليق الخدمات على نشاط الزوج المهنى دون المساس بالحقوق والحريات

تشريعية النواب تقر العقوبات الجديدة على المتهربين من دفع النفقة للزوجة.. الحرمان من الخدمات الحكومية مع الحبس.. المقترح تضمن تعليق الخدمات على نشاط الزوج المهنى دون المساس بالحقوق والحريات

كوكب المشترى يتقابل مع الشمس غدا ويكون فى أقرب نقطة للأرض الأربعاء المقبل

كوكب المشترى يتقابل مع الشمس غدا ويكون فى أقرب نقطة للأرض الأربعاء المقبل

مصادر عن اللغة العربية للثانوية العامة: نموذج الإجابة المتداول غير دقيق

مصادر عن اللغة العربية للثانوية العامة: نموذج الإجابة المتداول غير دقيق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة