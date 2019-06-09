الطب النفسى هيقولك.. 5 طرق تحسن ثقتك بنفسك

كتبت فاطمة خليل

قلة الثقة بالنفس من المشكلات التى يواجهها كثير من الناس، وينتج ذلك عن عدم تقبل الذات والشعور بالقلق تجاه نفسك، ووفقاً لرأى الطب النفسى نتعرف على 5 طرق تساعدك على تحسين ثقتك بنفسك، وفقاً لموقع Net doctor.



تحسين الثقة بالنفس

1- اجعل كلامك الإيجابى مع نفسك أولوية



تذكر أن لا أحد يتحدث إليك بقدر ما تتحدث إلى نفسك، فإذا كان الحديث عن النفس سلبيًا، فسيكون لذلك تأثيرًا عميقًا على جسمك واحترامك لذاتك، حيث إن الأفكار السلبية تتصاعد وما تقوله لنفسك ينعكس على طريقة تفكيرك عن نفسك.

2- انظر إلى المرآة وركز على الإيجابيات



ركز على إيجابياتك واسأل نفسك باستمرار ما الذي يمكننى إصلاحه أو تغييره، وهو تمرين للتخلص من قلة الثقة بالنفس.



الثقة بالنفس

3- التقاط صور للحظة التى تعيشها دون البحث عن الكمال



من المهم أن تكون على دراية بتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على صورة الجسم، تشير الأبحاث إلى أن قضاء بعض الوقت في النظر إلى صور الأصدقاء على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى قد يجعل النساء تقل ثقتهن بأنفسهن، لذا يجب التقاط الصور للحظة التى نعيشها بغض النظر عن عدد الإعجابات عليها وعدم البحث عن الكمال.

4- قيمة جسمك ليست فى الشكل الخارجى



فكر في جسمك من حيث الوظيفة، وليس من حيث قيمته الجمالية إذا فكرت فيما فعله جسمك من أجلك اليوم من حيث الوظيفة، مثل السماح لك بالجرى إلى الحافلة ، أو الطريقة التي شعرت بها الشمس على رأسك أو كيف تذوقت شيئاً ما، خذ لحظة كل يوم لتكون ممتنًا لما يفعله جسمك.

5- ابحث عن مواهبك



تعلم مهارات جديدة أو البحث عن مواهب تمتلكها من الأمور التى تجعلك مبدعاً وذكياً ويحسن صورتك الذاتية مع مرور الوقت .