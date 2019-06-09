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الشقة بالمنطقة الأولى 1.5 مليون جنيه.. رأس البر تحت نار الأسعار (صور)

الأحد، 09 يونيو 2019 02:08 م
الشقة بالمنطقة الأولى 1.5 مليون جنيه.. رأس البر تحت نار الأسعار (صور) العقارات بمصيف رأس البر
دمياط - معتز الشربينى

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يشهد مصيف رأس البر ارتفاعا ملحوظا فى أسعار العقارات هذا العام، إذ تجاوزت أسعار بعض الشقق المُطلّة على الشاطئ وبالقرب من منطقة اللسان مليونا ونصف المليون جنيه للشقة الواحدة.

وبسبب هذا الارتفاع، لم يعد أمام أغلب راغبى الشراء إلا منطقة الامتداد العمرانى الجديد، التى يصل سعر الشقة فيها إلى 600 ألف جنيه بالتشطيب والبيع بنظام الأقسام على عام. واستمع "اليوم السابع" إلى رأى السماسرة والتجار فى "رأس البر" حول أسعار الشقق.

وقال زكريا أبو عمارة "سمسار"، إن المصيف يشهد إقبالا من راغبى الشراء واقتناء شقق فى رأس البر، ما قاد إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، وهو ما قابلته حركة محدودة فى البيع والشراء. متابعا: "شوارع منطقة المديرية والمنطقة الأولى يتجاوز سعر الشقة فيها مليونى جنيه، وهى مناطق راقية ولها زبون خاص، وتتراوح أسعار الشقق فى شوارع رأس البر الداخلية بين 700 و900 ألف جنيه، ويصل سعر الجراج إلى 150 ألف جنيه". مضيفا أن المناطق الجديدة هى الأمل للراغبين فى تملك شقة برأس البر، لتميزها بالفخامة والأسعار المناسبة ونظام التقسيط الذى يناسب أغلب الزبائن.

وبدوره، قال أسامة النجار "سمسار"، إن أغلب الزبائن حاليًا يلجأون لشراء الشقق فى منطقة الامتداد العمرانى الجديد، ومنطقة المستشارين، وأراضى النقابات، لأنها تباع بأسعار مناسبة فى متناول الغالبية العظمى من الزبائن وبنظام التقسيط. متابعا: "سعر الشقق فى منطقة المستشارين يتراوح بين 350 و500 ألف جنيه، حسب موقع الشقة، ويختلف سعر الشقق البحرية عن القبلية، وحسب الموقع وعدد الطوابق، فيتراوح فى منطقة الامتداد العمرانى بين 500 و600 ألف جنيه للمبانى الفخمة والتشطيب سوبر لوكس، بنظام دفع نصف المبلغ وتقسيط النصف على سنة كاملة".

وأشار "النجار" إلى أنه رغم كثرة المعروض من الشقق فى مختلف المناطق، إلا أن حركة البيع والشراء ما زالت محدودة، خاصة مع بداية عمل المصيف رسميا فى أول يونيو الجارى .

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