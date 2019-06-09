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السكة الحديد: غدا آخر آيام تشغيل القطارات الإضافية بالعيد للعائدين من الصعيد

الأحد، 09 يونيو 2019 03:13 م
السكة الحديد: غدا آخر آيام تشغيل القطارات الإضافية بالعيد للعائدين من الصعيد قطارات السكة الحديد ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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تنهى هيئة السكة الحديد غدا الإثنين تشغيل القطارات الإضافية التى دفعت بها الهيئة خلال فترة عيد الفطر، حيث تعود آخر رحلات القطارات الإضافية القادمة من الصعيد إلى القاهرة والإسكندرية غدا، ويبدأ العمل من بعد غد الثلاثاء العمل بجداول التشغيل الطبيعية اليومية فقط.

كانت هيئة السكة الحديد قامت بتشغيل 10 قطارات إضافية بجانب قطارات جداول التشغيل العادية الطبيعية خلال فترة العيد شملت 6 قطارات مكيفة إضافية تقوم من القاهرة والإسكندرية إلى أسوان والعكس، و4 قطارات مميزة تقوم بردلات يومين بين القاهرة وأسوان، وقصرت حجز مقاعدها على المحطات الرئيسية.

 

 

 


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