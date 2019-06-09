السفير الأمريكى الجديد لدى بغداد يقدم أوراق اعتماده

كتب- هاشم الفخرانى

تسلم وزير الخارجية العراقى محمد على الحكيم، نسخة من أوراق اعتماد سفير الولايات المتحدة الجديد لدى بغداد ماثيو تيولر.

وأجرى الجانبان محادثات بحثت سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيز فرص التعاون على مختلف الأصعدة، بما يلبى طموح الشعبين.

وأكد الحكيم استعداد الخارجية العراقية لتوفير "كافة الظروف اللازمة لتمكين السفير الأمريكي الجديد من أداء مهامه على أكمل وجه"، متمنيا له النجاح والتوفيق في عمله.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى فى يناير الماضى عن انتهاء أعمال السفير الأمريكى لدى بغداد دوغلاس سيلمان، مشيدا بالجهود التى بذلها خلال مهمته فى العراق.