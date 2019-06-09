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الرى تبدأ تأهيل طلمبة محطة المطرية لرفع المياه.. صور

الأحد، 09 يونيو 2019 12:30 م
الرى تبدأ تأهيل طلمبة محطة المطرية لرفع المياه.. صور تأهيل عمود طلمبة رئيسى للوحدة رقم 2 لمحطة المطرية
كتبت أسماء نصار

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أكد المهندس محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، أنه جار إنجاز أعمال تأهيل عمود طلمبة رئيسى للوحدة رقم 2 لمحطة المطرية القديمة التابعه للإدارة المركزية لمحطات شمال شرق الدلتا، وذلك بتزويد مواضع التآكل بالرش المعدنى على البارد، وإعادة الخراطة على المقاسات المطلوبة بورش كفر الشيخ المركزية، لتقليل عمليه استيراد أعمدة جديدة.

وأوضح عبد العاطى، أن المصلحة قامت خلال الفترة الأخيرة بالتوسع فى أعمال التشغيل الذاتى من خلال تصنيع مستلزمات العمرات لوحدات محطات الطلمبات من أعمدة وجلب وبوابات وشبك أعشاب وخلافه بالورش المركزية التابعة للمصلحة لتوفير احتياجات المحطات والحد من الاستيراد للمهمات الأجنبية وتوفير النقد الأجنبى وتركيبها بأعمال العمرات حيث تم خلال شهر أكتوبر الماضى توفير مستلزمات عمرات بتكلفة 120 ألف جنيه، و حققت توفير موارد مالية للدولة تقدر بنحو 18 مليون فى حال إسنادها لشركات متخصصة وتم إجراء الاختبارات الكهربائية والصيانة الدورية لـ (60 ) وحدة بمعرفة المعمل الهندسى بتكلفة تقديرية 350 الف جنيه بتوفير موارد مالية تقدر بنحو 1.85 مليون جنيه حال إسنادها للشركات.

وتنقسم المحطات التابعة للمصلحة إلى محطات رى وهى التى تقوم برفع المياه لاستخدامها فى رى الأراضى الزراعية، ومحطات صرف زراعى، وهى التى تأخذ مياه الصرف الزراعى للتخلص منها، أو إعادة استخدامها عن طريق الخلط فى حالة عدم تلوث.

وكان المهندس محمد عبد العاطى، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، قد أكد فى تصريحات سابقة له أن دور المصلحة يتمثل فى إنشاء وتشغيل محطات الرى والصرف الزراعى، مشيراً إلى أنه يوجد لدى المصلحة 836 محطة بداء من المكس فى الإسكندرية حتى توشكى، ويقصر دورها على رفع.

 

 

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مصلحة الميكانيكا والكهرباء

وزارة الرى

محطة المطرية

كفر الشيخ

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