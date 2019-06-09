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الرعاية الصحية: المستشفيات الخاصة مستفيدة من التأمين.. واللى مش هيشتغل هيقفل

الأحد، 09 يونيو 2019 12:49 م
الرعاية الصحية: المستشفيات الخاصة مستفيدة من التأمين.. واللى مش هيشتغل هيقفل رئيس هيئة الرعاية الصحية خالد نورى ومحرر اليوم السابع
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور خالد نورى، رئيس هيئة الرعاية الصحية (إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة) إن كل المستشفيات الخاصة مستفيدة ولها مصلحة مباشرة فى التعاون والمشاركة فى أداء خدمات التأمين الصحى الشاملة. متابعا: "المستشفى اللى مش هيشتغل هيقفل".
 
وأضاف "نورى"، خلال ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية الفرنسية، اليوم الأحد، أنه جارٍ الاهتمام بتطوير كل المستشفيات الحكومية المقرر أن تؤدى خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، مشددا على أنه "لا بد من مشاركة القطاع الخاص".
 
وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن القطاع الخاص جزء مهم فى أداء الخدمة الصحية، وخدمة التأمين الصحى بشكل خاص، ولا يمكن الاستغناء عنه، لذا فإن المنظومة الجديدة تسمح لهم بأداء الخدمات، بعد التسجيل والاعتماد من خلال هيئة الرقابة الصحية.
 
 
 

الرعاية الصحية

التأمين الصحى

القطاع الخاص

المستشفيات

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