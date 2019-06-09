الرئيس المكسيكى يدعو نظيره الأمريكى لتطوير العلاقات الودية بين البلدين

مكسيكو سيتى(أ ش أ)

دعا الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرا دور، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى تطوير علاقات ودية بين البلدين مؤكدا في الوقت ذاته استعداده للحوار.

وقال أوبرا دور، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، " أجريت اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقلت له سأبلغه حين أصل إلى تيخوانا -الحدودية الواقعة إلى الجنوب مباشرة من مدينة سان دييجو الأمريكية- أنني لا أهدده بقبضتي، بل ألوح له بيد مبسوطة وأؤكد من جديد استعدادنا للصداقة والحوار والتعاون من أجل مصلحة شعوبنا".



ويتوقع أن يتحدث لوبيز أوبرادور، في وقت لاحق اليوم، أمام تجمع حاشد في مدينة تيخوانا.



وجاءت تصريحات الرئيس المكسيكي بعد يوم من التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة حال دون فرض رسوم جمركية على السلع المكسيكية كان ترامب قد هدد بها ما لم تتصد المكسيك للهجرة غير الشرعية.



وأعلن ترامب أن المكسيك التزمت بموجب الاتفاق بنشر الحرس الوطني في جميع أنحاء البلاد وعلى حدودها الجنوبية لمكافحة تدفق المهاجرين غير الشرعيين، وفقا للإعلان المشترك.



ويعتمد الاقتصاد المكسيكى بدرجة كبيرة على الصادرات للولايات المتحدة، وقد تعرض للانكماش في الربع الأول وكان سيتلقى ضربة قوية لو تم فرض رسوم جمركية أمريكية إضافية على صادراته.