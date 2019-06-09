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الرئيس الكوبى يؤكد وحدة مصير بلاده وفنزويلا فى مواجهة العقوبات الأمريكية

الأحد، 09 يونيو 2019 12:09 م
الرئيس الكوبى يؤكد وحدة مصير بلاده وفنزويلا فى مواجهة العقوبات الأمريكية الرئيس الكوبى ميجيل دياز كانيل
أ ش أ

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أكد الرئيس الكوبى ميجيل دياز كانيل، وحدة المصير بين بلاده وفنزويلا فى مواجهة العقوبات الأمريكية المفروضة عليهما .

وكتب الرئيس الكوبى تغريدة على موقع التدوينات تويتر - فى ختام زيارة رئيس الجمعية التأسيسية الوطنية الفنزويلى ديوسدادو كابيلو إلى كوبا، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "متحدون، وبكرامة نواجه التهديدات والعقوبات الجائرة والحصار.. وسنهزمها".

ومن جانبه، قال كابيلو، فى مؤتمر صحفى قبيل مغادرة كوبا، "كلا البلدين يتعين عليهما أن يكونا أكثر اتحادا وتكاملا لأن عدوا مشتركا يهاجمهما على حد سواء"، وكان كابيلو قد التقى يوم الجمعة الماضى، الرئيس الكوبى، والسكرتير الأول للحزب الشيوعى راؤول كاسترو.

ويحافظ البلدان على علاقة وثيقة منذ عام 1999 عندما تولى الزعيم الفنزويلى الراحل هوجو تشافيز السلطة، حيث يستمر زخمها فى عهد الرئيس الفنزويلى الحالى نيكولاس مادورو.

يشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت فى وقت سابق أن لدى كوبا قوات فى فنزويلا، وطالبتها بسحبها على الفور، إلا أن هافانا نفت ذلك، مؤكدة أن "الكوبيين المتواجدين فى فنزويلا هم مدنيون وخصوصا أطباء"، فيما أعلنت واشنطن، يوم الثلاثاء الماضى، عن حزمة عقوبات جديدة دخلت حيز التطبيق، بينها منع الأمريكيين من التوجه إلى كوبا فى إطار رحلات سياحية بحرية.

 


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العقوبات الامريكية على فنزويلا

نيكولاس مادورو

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