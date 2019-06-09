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الحبس سنتين لسائق تسبب فى عاهة مستديمة لفلاح بالشرقية

الأحد، 09 يونيو 2019 08:43 م
الحبس سنتين لسائق تسبب فى عاهة مستديمة لفلاح بالشرقية محكمة جنايات الزقازيق - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، سائق بالحبس سنتن لتسببه في حدوث عاهة مستديمة لفلاح بأبوكبير رفض دفع إتاوة له ، صدر الحكم برئاسة المستشار سامي بيومي، وعضوية المستشارين سلامة جاب الله، ووأشرف عبيد، ، وتامر عبد العظيم، وسامي سمير.

تعود أحداث القضية رقم7532 لسنة 2016 جنايات أبوكبير، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوكبير،يفيد إصابة " السيد محمد حسن" 36 سنة فلاح مقيم طوخ القراموص، مركز أبوكبير،بعاهة مستديمة بقدمه اليسري.

وتبين أثناء إستقلال المجني عليه جرار زراعي، رفقة فلاح من القرية، تفأجئا بالمتهم " جمال ص إ ج" بقطع طريقهما، بجرار زراعي،  فنزل من الجرار لمعرفة الأمر فطلب منهما المتهم  20 جنيه لمرورهما،  وعندما رفض دهس بالجرار علي قدمه مما أحدث له عاهة مستديمة، وأفادت تحريات الرائد رائد ربيع، رئيس مباحث أبوكبير صحة الواقعة، وتم  إحالته لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

 

 

 

 


الشرقية

جنايات الزقازيق

مركز ابوكبير

عاهة مستديمة

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