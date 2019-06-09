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الجيش اليمنى يعلن السيطرة على مواقع شمال صعدة

الأحد، 09 يونيو 2019 03:59 ص
الجيش اليمنى يعلن السيطرة على مواقع شمال صعدة الجيش اليمنى
وكالات الأنباء

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أعلن الجيش اليمنى التابع للحكومة الشرعية، أمس السبت، إحرازه تقدما ميدانيا فى هجوم على "الحوثيين"، بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التى تبثُ من الرياض وعدن، إن "قوات الجيش فى محور علب، من قوة النخبة والألوية العاشر خاصة والتاسع مشاة والحزم و63 مشاة، سيطرت على تبة البيضاء والتباب السود فى مديرية باقم شمال صعدة".

 

وأضافت أن "القوات تمكنت من قطع الطريق الدولى إلى باقم، والذى كان يمد الحوثيين بالتموين لمواقعهم فى باقم" ،وأوضحت أن "التقدم يأتى بعد شن الجيش هجوما واسعا، مساء الجمعة، على ميمنة جبل العتيمة وتبة البيضاء والتباب السود"، وأكدت "تكبيد الحوثيين خسائر بشرية ومادية خلال المواجهات".

 

وذكرت أن "الجيش ينفذ عملياته بدعم وإسناد من طيران التحالف ومروحيات الأباتشي، ومدفعيته الثقيلة، إضافة إلى دعمه اللوجستى والاستخباراتي".

 


اليمن

الحوثيين

السعودية

الجيش اليمنى

أخبار اليمن

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