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"الجنح" تنتظر عاطلا لمحاكمته بتهمة سرقة 150 ألف جنيه من سيارة موظف بالمعادى

الأحد، 09 يونيو 2019 01:00 ص
"الجنح" تنتظر عاطلا لمحاكمته بتهمة سرقة 150 ألف جنيه من سيارة موظف بالمعادى محكمة-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة المعادى برئاسة المستشار تامر عاشور،  بإحالة عاطل لمحاكمة الجنح لمحاكمته بتهمة ، سرقة 150 ألف جنيه، من سيارة موظف بعد كسر زجاجها فى المعادى.

واعترف المتهم فى التحقيقات، بتخصصه فى سرقة رواد البنوك بعد مراقبتهم منذ دخولهم البنوك وسرقة سيارتهم، مضيفا بأنه يسرق سيارات الضحايا بأسلوب كسر الزجاج أو المفتاح المصطنع.

وتلقى رجال مباحث المعادى، بلاغا من موظف فى فرع إحدى شركات الاتصالات بدائرة القسم، بأنه أفاد فيه بأنه صرف 150 ألف جنيه من أحد البنوك الكائنة فى دائرة قسم شرطة البساتين، توجه لمحل عمله مستقلاً سيارته وتركها وداخلها المبلغ وعقب عودته اكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة المبلغ.

تشكل فريق بحث أسفرت جهوده من خلال التحريات وجمع المعلومات، عن تحديد السيارة المستخدمة فى الواقعة، وتبين أنها ملك شخص مقيم فى محافظة الجيزة، سبق اتهامه فى قضية "نشل ".

 عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة، ألقت قوة القبض على المتهم حال استقلاله ذات السيارة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع وكسر زجاج السيارة" كما اعترف بارتكاب 3 حوادث سرقات من داخل السيارات بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى 50 ألف جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامى، وأضاف بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


​سرقة

سرقة رواد البنوك

نيابة المعادى

اخبار الحوادث

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