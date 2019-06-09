"الثروة الحيوانية" تحدد 10 إجراءات تنفيذية لزيادة إنتاج اللحوم والألبان

واصل قطاع الثروة الحيوانية والداجنة تنفيذ خطته لزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان للحد من الاستيراد، وزيادة المعروض فى الأسواق المحلية.

- دعم قروض المشروعات الصغيرة لملى الفراغات واستكمال الطاقات الاستيعابية لحظائر التسمين والحلاب.

- التوسع فى إعطاء تراخيص مزارع الإنتاج الحيوانى بالأراضى الصحراوية.

-استمرار عمل الحملات القومية للتحصين لمواجهة أى من الأمراض الوبائية التى تؤثر على الإنتاج.

-التوسع فى إعادة إحياء مشروع "البتلو" وحظر ذبح "البتلو" حتى بلوغه السن القانونى للذبح 400 كيلو.

- مواصلة تنفيذ الخريطة الوبائية وقاعدة بيانات حقيقة للماشية فى مصر.

- حصر ورفع الإحداثيات للمزارع الصغيرة والمتوسطة.

- وضع خريطة واقعية للمشاكل التى تواجه السلالات المصرية من الجاموس، والأبقار لرفع كفاءة الإنتاج الحيوانى فى مصر وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان

- التوسع فى إصدار موافقات تراخيص تشغيل مزارع الإنتاج والحيوانى.

-دعم المشروعات الصغيرة ومعاملة مشروع الإنتاج الحيوانى والداجنى بنفس التسهيلات والفوائد للمشروعات الصغيرة ضمن مبادرة البنك المركزى.

-إقامة مجازر حديثة وفقا للمعايير الدولية والمصرية والمحاجر بيطرية لفحص الماشية الواردة.

-تطوير منظومة تخزين وحفظ اللحوم، من خلال صالات مبردة أو ثلاجات حديثة لحفظ اللحوم.