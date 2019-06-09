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"الثروة الحيوانية" تحدد 10 إجراءات تنفيذية لزيادة إنتاج اللحوم والألبان

الأحد، 09 يونيو 2019 05:00 ص
"الثروة الحيوانية" تحدد 10 إجراءات تنفيذية لزيادة إنتاج اللحوم والألبان اللحوم - ارشيفية
كتب عز النوبى

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واصل قطاع الثروة الحيوانية والداجنة تنفيذ خطته لزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان للحد من الاستيراد، وزيادة المعروض فى الأسواق المحلية.
 
- دعم قروض المشروعات الصغيرة لملى الفراغات واستكمال الطاقات الاستيعابية لحظائر التسمين والحلاب.
 
- التوسع فى إعطاء تراخيص مزارع الإنتاج الحيوانى بالأراضى الصحراوية.
 
-استمرار عمل الحملات القومية للتحصين لمواجهة أى من الأمراض الوبائية التى تؤثر على الإنتاج.
 
-التوسع فى إعادة إحياء مشروع "البتلو" وحظر ذبح "البتلو" حتى بلوغه السن القانونى للذبح 400 كيلو.
 
- مواصلة تنفيذ الخريطة الوبائية وقاعدة بيانات حقيقة للماشية فى مصر.
 
-  حصر ورفع الإحداثيات للمزارع الصغيرة والمتوسطة.
 
- وضع خريطة واقعية للمشاكل التى تواجه السلالات المصرية من الجاموس، والأبقار لرفع كفاءة الإنتاج الحيوانى فى مصر وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان
 
- التوسع فى إصدار موافقات تراخيص تشغيل مزارع الإنتاج والحيوانى.
 
 -دعم المشروعات الصغيرة ومعاملة مشروع الإنتاج الحيوانى والداجنى بنفس التسهيلات والفوائد للمشروعات الصغيرة ضمن مبادرة البنك المركزى.
 
 -إقامة مجازر حديثة وفقا للمعايير الدولية والمصرية والمحاجر بيطرية لفحص الماشية الواردة.
 
 -تطوير منظومة تخزين وحفظ اللحوم، من خلال صالات مبردة أو ثلاجات حديثة لحفظ اللحوم.

 


انتاج الالبان

مشروع البتلو

المحاجر البيطرية

اللحوم الحمراء

مجازر اللحوم

اللحوم

انتاج اللحوم

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