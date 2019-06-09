التمثيل التجارى فى بكين يدعو الشركات الصينية للاستثمار فى مصر

كتب إسلام سعيد

شارك الوزير المفوض التجاري ممدوح سالمان رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في بكين كمتحدث رئيسي في المؤتمر الذي نظمته حكومة مقاطعة SHAANXI والغرفة الصينية للتجارة الدولية، وشارك في المؤتمر ممثلي البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية ورؤساء كل من المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية CCPIT والوكالة الوطنية للبترول والغرف التجارية وممثلي كبريات شركات البترول لعديد من الدول الأفريقية والأوروبية والأسيوية.

وتعرضت الكلمة التي القاها سالمان في المؤتمر لعناصر ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر عام 2016 مع استعراض لأهم المشروعات الاستثمارية الكبرى وعلى رأسها مشروع تنمية محور إقليم قناة السويس، كما أكدت الكلمة أهمية مبادرة الحزام والطريق في الألفية الجديدة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية، لا سيما في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية في البلدين لهذا المشروع الطموح، مؤكدا دعم مصر للمبادرة الصينية والتي تتلاءم مع خطة الحكومة المصرية في تنمية محور قناة السويس، خاصة بعد توقيع البلدين اتفاق للتعاون المشترك خلال زيارة الرئيس الصيني إلى مصر أوائل العام 2016.

كما أكد رئيس المكتب التجاري في بكين على أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية في ظل الشراكة الإستراتيجية بين البلدين والتي بدأت عام 2014، حيث تعتبر مصر الشريك التجاري الرابع للصين على مستوى القارة الأفريقية بينما تحتل الصين المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري لمصر بقيمة تجارة بلغت 13 مليار دولار في عام 2018، وحجم استثمارات صينية تخطى حاجز الـ 7 مليار دولار أمريكي لعدد 1320 شركة صينية تعمل في مصر في مجالات عدة ومتنوعة.