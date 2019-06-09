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التفتيش القضائى يبدأ إعداد الحركة القضائية الجديدة لعام 2019 / 2020

الأحد، 09 يونيو 2019 05:23 م
التفتيش القضائى يبدأ إعداد الحركة القضائية الجديدة لعام 2019 / 2020 وزارة العدل-ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

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بدأ قطاع التفتيش بوزارة العدل، فى إعداد الحركة القضائية للعام القضائى 2019 / 2020، والتى تتضمن ترقيات وتنقلات وتوزيعات القضاء، والتبادل بين أعضاء النيابة العامة والقضاة، تمهيدا لرفعها إلى وزير العدل للموافقة عليها ثم عرضها على مجلس القضاء الأعلى واعتمادها خلال أشهر الصيف يوليو وأغسطس وسبتمبر.

 

وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إن قطاع التفتيش، يمتلك قاعدة بيانات كاملة عن القضاة ويقوم بإجراءات الترقية والتنقلات والتوزيع والندب وتجديد الندب، وفقا لمعايير وضوابط وضعها مجلس القضاء الأعلى سالفا ومتبعة فى عملية إعداد الحركة القضائية للعام، بينما يبدأ تنفيذ الحركة القضائية اعتبارا من العام القضائى الجديد المحدد له 1 أكتوبر من كل عام.

 

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن من أهم المعايير والضوابط التى يتم الاستناد إليها فى حركة الترقيات والتنقلات، الكفاءة والقدرة على إنهاء القضايا المتراكمة، ورغبات القضاة في الانتقالات، وإعمال مبدأ التوطين والتقريب للقضاة طبقًا لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة فى كل محكمة، ومبدأ الأقدمية، بالإضافة إلى مراعاة الحالة الصحية والاجتماعية.


التفتيش القضائى

إعداد الحركة القضائية الجديدة

الحركة القضائية

العام القضائى 2019 2020

وزارة العدل

المجلس الاعلى للهيئات القضائية

المجلس الاعلى للقضاء

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