سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 09:26 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: لا تراجع عن تطبيق النظام التراكمى فى الصفين الثانى والثالث الثانوى

الأحد، 09 يونيو 2019 09:12 م
التعليم: لا تراجع عن تطبيق النظام التراكمى فى الصفين الثانى والثالث الثانوى طلاب الثانوية العامة - ارشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، اجتماعًا مع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية، وذلك لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، وتقييم تجربة امتحانات الصف الأول الثانوى على التابلت.

وقالت الوزارة، إنها مستمرة في التغيير لتحسين جودة التعليم بتدريب وتأهيل المعلمين والطلاب فى العام المقبل بصورة أقوى، وجارٍ العمل لاستكمال المنظومة الإلكترونية فى الصف الثانى الثانوى، وإنه لا تراجع عن تطبيق النظام التراكمى فى الصفين الثانى والثالث الثانوى أما الصف الأول الثانوى فهو تجريبى لتدريب الطلاب على هذا النظام الجديد فى جميع الأعوام المقبلة.

وأضافت إن هدفنا الآن هو إنقاذ الجيل القادم للمرحلة الثانوية وهذا لن يأتى إلا بالحوار مع أولياء الأمور وتصحيح المفاهيم والثقافة المغلوطة عن التعليم لدى بعضهم، لافتًا إلى أهمية دور مجالس الآباء فى الحوار مع أولياء الأمور والطلاب وتوجيههم لأهمية التغيير.

وأوضحت أن الوزارة مشغولة حالياً ببناء مناهج جديدة لمراحل التعليم المختلفة لاستكمال عملية التطوير فى مراحل التعليم الأساسى، مشيرة إلى أن الوزارة أصبحت تمتلك ثروة تكنولوجية بداخل المدارس هى الأكبر فى مصر يمكن استثمارها فى مجالات التعليم الإلكترونى.

وطالبت مديرى المديريات التعليمية بتقديم كافة المقترحات التى من شأنها دعم منظومة التعليم الجديدة وإيجاد دخل اقتصادي للوزارة وكيفية استثمار ما تمتلكه الوزارة من مؤسسات فى إيجاد حلول للاستثمار فى كافة المجالات التعليمية.

 


التربية والتعليم

النظام الجديد للتعليم

الثانوية التراكمية

الثانوية العامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة الاقتصاد.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

الأحد، 09 يونيو 2019 03:00 م

أولياء أمور طلاب بالثانوية العامة يشكرون واضعى امتحان العربى

الأحد، 09 يونيو 2019 10:31 ص

تعليمات لمقدرى الدرجات بكنترولات الثانوية العامة بالتزام السرية التامة

الأحد، 09 يونيو 2019 09:36 ص

كنترولات الثانوية العامة تتسلم نموذج إجابة اللغة العربية استعدادا للتصحيح

الأحد، 09 يونيو 2019 09:31 ص

مصادر عن اللغة العربية للثانوية العامة: نموذج الإجابة المتداول غير دقيق

الأحد، 09 يونيو 2019 02:35 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد صلاح يتصدر استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم على حساب ميسي ورونالدو

محمد صلاح يتصدر استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم على حساب ميسي ورونالدو

صراع الزعامة اللاتينية يتجدد بين الأرجنتين وأوروجواي في كوبا امريكا

صراع الزعامة اللاتينية يتجدد بين الأرجنتين وأوروجواي في كوبا امريكا

كوبا أمريكا "مقبرة الأساطير".. بيليه أسطورة البرازيل "هداف دون ألقاب".. مارادونا "زيرو" فى 3 بطولات.. والفرصة لا تزال بأقدام ليونيل ميسي لكسر اللعنة مع "التانجو" بنسخة 2019 فى بلاد السامبا

كوبا أمريكا "مقبرة الأساطير".. بيليه أسطورة البرازيل "هداف دون ألقاب".. مارادونا "زيرو" فى 3 بطولات.. والفرصة لا تزال بأقدام ليونيل ميسي لكسر اللعنة مع "التانجو" بنسخة 2019 فى بلاد السامبا

اليوم السابع: وزراء الإخوان السابقون يشنون حملات ضد الدولة

اليوم السابع: وزراء الإخوان السابقون يشنون حملات ضد الدولة

ملخص واهداف مباراة إنجلترا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

ملخص واهداف مباراة إنجلترا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

محمد صلاح مع بنات متعب على البحر فى الجونة

محمد صلاح مع بنات متعب على البحر فى الجونة

مد فترة التسجيل للوظائف بالجامعات الأهلية الجديدة حتى 15 يونيو

مد فترة التسجيل للوظائف بالجامعات الأهلية الجديدة حتى 15 يونيو

البرتغال تتحدى هولندا على زعامة أوروبا الليلة.. كريستيانو رونالدو يبحث عن لقبه الثانى مع منتخب بلاده عبر بوابة دورى الأمم.. "الدون" يخشى كابوس يورو 2004.. والطواحين بقيادة فيرجيل فان ديك تسعى لاستعادة الأمجاد

البرتغال تتحدى هولندا على زعامة أوروبا الليلة.. كريستيانو رونالدو يبحث عن لقبه الثانى مع منتخب بلاده عبر بوابة دورى الأمم.. "الدون" يخشى كابوس يورو 2004.. والطواحين بقيادة فيرجيل فان ديك تسعى لاستعادة الأمجاد

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون زيادة المعاشات 15% وحد أدنى 150جنيها

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون زيادة المعاشات 15% وحد أدنى 150جنيها

كوكب اليابان الشقيق.. لماذا يحمل البعض علامة "حمراء وبها قلب" فى مكان بارز؟

كوكب اليابان الشقيق.. لماذا يحمل البعض علامة "حمراء وبها قلب" فى مكان بارز؟

أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

الأول من نوعه.. باحثون يكتشفون جسرا بين المجرات يمتد لـ10 ملايين سنة ضوئية

الأول من نوعه.. باحثون يكتشفون جسرا بين المجرات يمتد لـ10 ملايين سنة ضوئية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة