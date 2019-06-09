"التعليم" تفتتح مركزاً للتكامل الحسى والعلاج الوظيفى وتنمية المهارات

تفتتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مركزاً للتكامل الحسي والعلاج الوظيفى وتنمية المهارات بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالمطرية بمحافظة القاهرة، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 يونيو 2019، وذلك بحضور الدكتورة إنجى مشهور مستشار وزير التربية والتعليم للاحتياجات الخاصة، وهالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم إنه تم تجهيز المركز بأحدث الأجهزة المستخدمة في برامج التأهيل لأطفال التوحد وضعاف السمع وذوي الإعاقات البصرية ويتم فى المركز وضع البرامج العلاجية الخاصة بتعديل السلوك وتنمية المهارات أو التخاطب والتكامل الحسى والعلاج الوظيفى وتشرف على المركز الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، ويعمل به معلمين حاصلين على تدريب من مدرسة بيركنز الأمريكية.

وأوضحت الوزارة أنه يتم تقديم هذه الخدمات بالمجان لطلاب ذوى الإعاقات الذهنية والبصرية والسمعية ومتعددى الإعاقة والتوحد على مدار العام وذلك بالتنسيق مع مدارس وفصول التربية الخاصة ومدارس التعليم العام الدامجة.