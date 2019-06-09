التصريح بدفن جثة طفل توفى غرقًا أثناء السباحة فى مياه نهر النيل

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقًا بمياه نهر النيل فى أوسيم، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من عامل أفاد فيه بغرق نجله فى مياه نهر النيل بأوسيم أثناء اللهو مع أصدقائه، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتمكنت من انتشال جثة الطفل البالغ من العمر 12 عامًا.

وقال أصدقاء الطفل المتوفى، إنهم لم يعلموا بأنه لا يجيد السباحة، وفور نزوله المياه، لم يستطيع مقاومة المياه، فغرق وجرفه التيار، ولم يتمكنوا من انقاذه.