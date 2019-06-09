التأمين الصحى: الرعاية الطبية بالمدارس لطلاب امتحانات الثانوية بالمجان

كتب وليد عبد السلام

وجهت هيئة التأمين الصحى مشرفيها بالعيادات المدرسية بلجان امتحانات الثانوية العامة بالالتزام بالمواعيد وتقديم الرعاية الطبية الكاملة للطلاب حال احتياجهم إلى ذلك.



وقالت هيئة التأمين الصحى، فى تصريحات لها، أن الأدوية المتعلقة بالطوارئ تصرف لجميع طلاب امتحانات الثانوية بالمجان، وتابعت: أى حالات تحتاج للتحويل أو النقل سريعًا للمستشفيات يتم التنسيق مع هيئة الإسعاف لنقلها.

وأضافت هيئة التأمين الصحى، أن غرفة العمليات التى شكلتها الهيئة تعمل طوال فترة الامتحانات، وتتلقى الاستفسارات وتقدم الدعم الطبى الكامل لأعضاء الفريق الطبى بالمدارس وتزويدهم بالأدوية والمستلزمات.