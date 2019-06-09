البورصة تفتح سوق الصفقات الخاصة لسهم "يونيفرت" تمهيدا للشطب

كتب هانى الحوتى

أعلنت إدارة البورصة، عن فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) بداية من جلسة تداول غدا الاثنين، وحتى نهاية جلسة تداول 17 يونيو الجارى لتسجيل أوامر البيع والشراء على سهم شركة يونيفرت للصناعات الغذائية، وذلك بسعر 1.01 جنيه للسهم.

وطالبت البورصة، جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء في السوق الخاص بذلك بالبورصة (OPR) على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN)، وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على أكواد العملاء البائعين تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.

واشترطت على شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 17 يونيو الجارى، على أن تقوم الشركات بإجراء أى تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أى تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد.

وكانت قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، قد وافقت على سير شركة يونيفرت للصناعات الغذائية، فى إجراءات شطب القيد الاختيارى لأسهم الشركة، البالغ رأس مالها المصدر 89.8 مليون جنيه موزع على 89.8 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه مصرى للسهم الواحد من جدول قيد الأوراق المالية المصرية بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.